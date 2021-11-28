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Первый зампостпреда РФ: организуемый США "Саммит за демократию" может подорвать ООН

Дмитрий Полянский отметил, что ничего хорошего не выходит, когда одни страны относятся к другим снисходительно и пытаются учить их

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Созываемый Вашингтоном "Саммит за демократию" способен лишь подорвать работу ООН, а также привести к новым разногласиям и проблемам. Об этом заявил в субботу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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"Планируемый так называемый саммит за демократию - это плачевная инициатива, которая может подорвать ООН и привести к еще большим разногласиям и проблемам. История показывает нам, что, когда некоторые страны относятся к другим снисходительно и пытаются учить их, ничего хорошего из этого не выходит", - говорится в сообщении Полянского в Twitter.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что цель данного мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала форум "химерой, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку".

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