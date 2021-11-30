МИД РФ считает, что НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. НАТО целенаправленно испытывает РФ на прочность, отправляя военные корабли и самолеты к ее границам. Россия отвечает на эти действия адекватно, соразмерно и сдержанно, говорится в распространенном во вторник материале российского дипведомства с контраргументацией к опубликованным НАТО "Мифам об отношениях России и альянса".

Взаимодействие России и НАТО: хуже не будет, потому что некуда

"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны", - говорится в публикации.

В МИД РФ подчеркнули, что действия Москвы носят сугубо оборонительный характер. "В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ", - сообщили в дипведомстве.

Также на Смоленской площади обратили внимание на обвинения в "наращивании военного присутствия на Украине", которые подразумевают действия России в Республике Крым. "Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании. Кроме того, исторически в Крыму размещался не только Черноморский флот, но и части морской пехоты, береговой обороны, другие сухопутные компоненты, а также авиация", - подчеркивается в тексте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что сейчас вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на так называемом восточном фланге.

"Других проблем у альянса, видимо, нет. Терроризм, угрозы безопасности из других регионов не имеют такого же значения, как опасность, якобы исходящая от России. Бесконтрольное расширение альянса и поглощение все новых территорий сопровождается размещением там военной инфраструктуры, которая используется для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействована в том числе для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран - членов блока к границам нашей страны. <...> Расширение альянса усиливает напряженность. НАТО обвиняет Россию в военной активности в зонах соприкосновения. Но такие зоны появились именно в результате расширения НАТО", - говорится в публикации.