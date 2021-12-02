Володин: санкционная политика ЕС направлена на сдерживание Белоруссии и России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Решение Евросоюза по санкциям против Белоруссии носит недружественный и несправедливый характер, такая политика направлена на сдерживание Белоруссии и России. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. Оно жестоко по отношению к людям", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом спикер заметил, что условия нахождения мигрантов на белорусско-польской границе становятся тяжелее с каждым днем. "Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе", - констатировал Володин.

По словам политика, очевидно, что "санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации". "Мы живем в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация - не причина, а повод для обвинений", - подчеркнул он. Председатель Госдумы также вновь обратил внимание на то, что мигранты прибывают из стран, которые были практически разрушены действиями властей США и ЕС.

Володин сообщил, что обсуждал эту тему на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Володин в четверг приехал в Белоруссию с первым официальным визитом после выборов нового созыва Госдумы. В рамках поездки он встретился с президентом Белоруссии, председателями обеих палат белорусского парламента Владимиром Андрейченко и Натальей Кочановой, а также провел заседание Парламентского собрания союза Белоруссии и РФ, в ходе которого был переизбран его главой.

Миграционный кризис

Совет Евросоюза утвердил в четверг пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Как ранее сообщил источник ТАСС, в новый санкционный пакет вошли порядка 25 физических и юридических лиц, включая авиакомпанию "Белавиа".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.