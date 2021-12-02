Слуцкий: Запад лицемерно перекладывает ответственность за свои действия на Минск

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Страны Запада, вводя санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса, перекладывают на Минск ответственность за свою "колонизаторскую политику". Такое мнение в четверг выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Введение санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом - лицемерная попытка переложить ответственность за последствия колонизаторской политики коллективного Запада в новейшей истории", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, "никакие рестрикции против белорусских властей не помогут наладить жизнь в Ираке, Сирии и остальных странах, разрушенных западными "цивилизаторами".

"По сути, Минск сейчас "наказан" за результат действия многочисленных коалиций во главе с США. Запад, якобы насаждающий демократии по всему миру, на самом деле пытается взять реванш по установлению гегемонии. Попутно, правда, перекладывая на других "сопутствующий ущерб", - заключил глава комитета.

Миграционный кризис

Совет Евросоюза утвердил в четверг пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом. ЕС включил в пятый пакет государственную авиакомпанию "Белавиа", сирийскую авиакомпанию Cham Wings, белорусский пограничный спецназ - Отдельную службу активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), ряд компаний, турагентств и гостиниц, в общей сложности 11 юрлиц. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении санкций, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС. В черный список также включены 17 физлиц, в том числе глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.