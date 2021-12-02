Лавров обсудил с главой МИД Испании миграционный кризис на границе Белоруссии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг на встрече с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме призвал ЕС отказаться от двойных стандартов при оценке ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Отдельно собеседники обсудили проблематику Средиземноморья с упором на вопросы нелегальной миграции в регионе. Лавров призвал испанскую сторону объективно взглянуть на ситуацию, связанную с наплывом мигрантов на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. ЕС необходимо воздержаться от попыток использования "двойных стандартов" и возложения всей вины за происходящее на Минск", - говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития российско-испанского сотрудничества в различных областях и аспекты положения в Латинской Америке. "Подтверждена готовность продолжить реализацию значимых двусторонних проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Важным фундаментом такого взаимодействия остается двусторонняя Декларация о стратегическом сотрудничестве, подписанная в 2009 году. Рассмотрена актуальная международная повестка, включая ряд региональных кризисов", - отметили на Смоленской площади.

В дипведомстве также указали, что российский министр в ходе беседы с испанским коллегой подчеркнул контрпродуктивность дальнейшего приближения инфраструктуры НАТО к российским границам, включая участие отдельных военных подразделений испанских вооруженных сил в проводимых вблизи российских границ учений НАТО.