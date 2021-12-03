Путин в беседе с Эрдоганом отметил деструктивную линию Киева по срыву минских соглашений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar. "Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", - указали в Кремле.

При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса также было отмечено, что важно полностью и неукоснительно соблюдать комплекс мер по выполнению минский соглашений, который был подписан в 2015 году, и другие договоренности, в том числе в нормандском формате.

Итоги встречи с лидерами Азербайджана и Армении

Путин информировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении, прошедшей 26 ноября в Сочи.

"По просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, "важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами". Кроме того, указано в сообщении, был проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей.

"Реджеп Тайип Эрдоган, отметив значимость посреднической роли Российской Федерации, высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - добавили в Кремле.

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи 26 ноября длились почти три часа, по итогам было принято совместное заявление. Президент РФ назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на то, что договоренности будут соблюдаться. Также глава российского государства провел отдельные встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Ситуация в Сирии и Ливии

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и выразили удовлетворение тем, как идет взаимодействие в целях стабилизации обстановки в этой стране.

"Выражено также обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье", - говорится в сообщении.

Помимо этого лидеры обсудили и ситуацию в Ливии. Как уточнили в Кремле, в разговоре была "акцентирована безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН". "Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря с. г. общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности", - отмечается в сообщении.

Сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

Путин и Эрдоган обсудили практические аспекты сотрудничества в сферах энергетики и сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Президенты условились "дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года".

В завершение беседы Путин и Эрдоган условились о дальнейших личных контактах.