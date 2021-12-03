Посол России в США считает, что Вашингтон заинтересован в стабильных отношениях с Москвой

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Вашингтон заинтересован в нормальных и предсказуемых отношениях с Москвой, от состояния этих связей зависит стабильность в мире.

"Очень трудно изолировать Российскую Федерацию, РФ - постоянный член Совета Безопасности [ООН], РФ - это ядерная держава, и от того, какие будут отношения <...> между Соединенными Штатами Америки и РФ, зависит стабильность в мире, зависит то, насколько спокойно можно жить и в Вашингтоне, и в Москве, да и в других столицах, - отметил он в пятницу в беседе с журналистами. - Я не думаю, что американские коллеги не заинтересованы в нормальных, стабильных, предсказуемых отношениях". Антонов выразил надежду на то, что между странами будут "предсказуемо нормальные, прагматические отношения".

Посол также заявил в пятницу, что РФ предлагает США обнулить все ограничения в отношении работы дипучреждений и готова ответить на это взаимностью.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.