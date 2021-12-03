Захарова прокомментировала заявления Блинкена о якобы агрессивном поведении России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы агрессивном поведении РФ являются попыткой подвести идеологическую базу под "Саммит демократий", Вашингтону следует начать поиск нарушителей международного права с себя. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала во пятницу в своем Telegram-канале .

"Подобные заявления госсекретаря - не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "Саммит демократий". Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом", - отметила дипломат.

Она указала на многочисленные кризисы, которые разразились в разных уголках мира по вине США и их союзников по НАТО. В их числе - открытая вооруженная агрессия в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии, а также "демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны" на Кубе, в Белоруссии, Венесуэле и Никарагуа. Захарова отдельно выделила Украину, где американцы в координации с другими западными странами осуществили руководство антиконституционным переворотом.

"Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки - натовская рутина, - указала официальный представитель МИД РФ. - Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат - миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру".

Вашингтон намерен провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".