МИД РФ: Москва решительно осуждает новые ограничительные меры Запада против Белоруссии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва решительно осуждает новые ограничительные меры, принятые 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой в отношении Белоруссии, и считает соответствующие рестрикции нелегитимными. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте российского министерства.

"Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", - говорится в сообщении.

Новые санкции Запада против Белоруссии имеют политическую окраску и представляют собой пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства, отмечается в комментарии.

"Введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики, - отметила дипломат. - Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной "цветной революции".

Россия призывает страны Запада проявить цивилизованный подход и начать практическое урегулирование миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Белоруссии, отметила Захарова.

"История предыдущих миграционных кризисов показывает, что их решения можно достичь только путем тесного взаимодействия между странами исхода, транзита и назначения мигрантов. Призываем государства Запада отказаться от двойных стандартов и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь", - отметила дипломат.