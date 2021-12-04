Турчака переизбрали секретарем генсовета "Единой России"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак переизбран секретарем генсовета "Единой России". Соответствующее решение было принято в субботу на заседании генсовета партии, которое прошло в рамках съезда "Единой России".

Как сообщила пресс-служба единороссов, кандидатура Турчака была поддержана единогласно.

"Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в конституцию, выборы в Госдуму 8-го созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте, обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставили президент и избиратели", - заявил после переизбрания Турчак.

Ранее делегаты съезда избрали новый состав генсовета - руководящего коллегиального органа партии. Его секретарь избирается на пять лет. Турчак возглавляет генсовет с 2017 года.

Кроме того, президиум генсовета утвердил шестерых заместителей Турчака. Ими стали лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства РФ Александр Грибов, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая также возглавляет партийную комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, референт управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, которая будет курировать в партии блок информационной политики, сенатор Сергей Перминов и Александр Сидякин, возглавивший центральный исполком партии.

До этого у секретаря генсовета было восемь заместителей, в результате ротации ими перестали быть депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Александр Хинштейн, Дмитрий Кобылкин и сенатор Андрей Климов.