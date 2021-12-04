Сидякина утвердили главой центрального исполкома "Единой России"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Башкортостана, экс-депутат Госдумы Александр Сидякин возглавил центральный исполком (ЦИК) "Единой России". Соответствующее решение принял в субботу президиум генсовета единороссов, заседание которого прошло после съезда партии.

В этой должности Сидякин сменил Александра Борисова, избранного депутатом Госдумы.

Как сообщила пресс-служба "Единой России", Сидякин также был избран заместителем секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Центральный исполком отвечает в партии за текущую работу, в том числе организационную. Согласно уставу единороссов, руководитель центрального исполкома назначается президиумом генсовета.