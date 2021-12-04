{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XX съезд "Единой России"

Сидякина утвердили главой центрального исполкома "Единой России"

В этой должности Александр Сидякин сменил Александра Борисова, избранного депутатом Госдумы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Башкортостана, экс-депутат Госдумы Александр Сидякин возглавил центральный исполком (ЦИК) "Единой России". Соответствующее решение принял в субботу президиум генсовета единороссов, заседание которого прошло после съезда партии.

В этой должности Сидякин сменил Александра Борисова, избранного депутатом Госдумы.

Как сообщила пресс-служба "Единой России", Сидякин также был избран заместителем секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Центральный исполком отвечает в партии за текущую работу, в том числе организационную. Согласно уставу единороссов, руководитель центрального исполкома назначается президиумом генсовета.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияСидякин, Александр Геннадьевич"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вошел в высший совет "Единой России"
На съезде партии переизбрали руководящий состав
Читать полностью