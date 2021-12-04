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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вошел в высший совет "Единой России"

На съезде партии переизбрали руководящий состав

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вошел в высший совет "Единой России" на XX съезде партии, который проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло вошел в высший совет "Единой России". Такое решение принято в рамках XX съезда партии, который проходит сегодня в Москве, - говорится в сообщении. - Глава Северной Осетии принимает участие в работе съезда в составе делегации, представляющей республику".

В рамках съезда переизбрали руководящие и центральные органы "Единой России".

Теги
РоссияМеняйло, Сергей Иванович"Единая Россия"Северный КавказСеверная Осетия
XX съезд "Единой России"
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