ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вошел в высший совет "Единой России" на XX съезде партии, который проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло вошел в высший совет "Единой России". Такое решение принято в рамках XX съезда партии, который проходит сегодня в Москве, - говорится в сообщении. - Глава Северной Осетии принимает участие в работе съезда в составе делегации, представляющей республику".

В рамках съезда переизбрали руководящие и центральные органы "Единой России".