Захарова: пресса ФРГ вслед за американскими картинками домыслила вторжение РФ на Украину

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вдохновленная американскими источниками немецкая пресса переработала замешанную на идеологию и лишенную здравого смысла пропаганду и домыслила мнимую российскую угрозу до целого марша Москвы на Киев. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя публикацию немецкой газеты Bild "План вторжения Путина на Украину".

Дипломат обратила внимание, что в Германии не устают многократно подтверждать на собственном примере, что "все новое - это хорошо забытое старое" и пропаганда, замешанная на идеологии, "изничтожает любой здравый смысл."

Заокеанское вдохновение

"Львов на карте обозначен как "Лемберг". Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты? - отметила она. - Карту восточной же Украины прислали, похоже, с Банковой [Банковая улица, 11 - адрес здания администрации президента Украины], Днепропетровск на схеме обозначен новомодным "Днiпро" (а ведь переименован был не далее как пять лет назад в ходе "декоммунизации"). Склеили, посмотрели: чего-то не хватает. Решили, что схемы нападения".

Захарова допустила, что источник вдохновения соответствующей статьи "следует искать за океаном". "Еще вчера Washington Post опубликовала похожую карту в увязке с мнимым вторжением России на Украину, - напомнила она. - Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили".

Разбор в деталях

Официальный представитель указала, что первая фаза, которую немецкие журналисты обозначили как "Юг", заключается якобы в нападении России на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. "Немецкие вундер-журналисты не догадываются, что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост! Видимо, эту часть им тоже из Киева помогали рисовать, ведь, исходя из заявлений украинских экспертов, никакого моста нет, так как построить его невозможно", - заметила она.

Дипломат разобрала и так называемую вторую фазу, под которой в немецком издании подразумевают ослабление украинской обороноспособности под ударами баллистических ракет. "Эта фаза, получившая название "Северо-Восток", должна проводиться параллельно с первой. Товарищи, дорогие мои товарищи, причем тут Россия? Ослабление украинской обороноспособности с успехом обеспечивает сам киевский режим уже не первый год", - продолжила она.

Анализируя третью фазу, определенную журналистами Bild как "Киев" и предполагающую наступление на украинскую столицу с севера, Захарова обратила внимание на фрагмент, который утверждает, что, продвинувшись "примерно до линии Коростень-Умань", российская армия "принудит Киев к капитуляции". "Умань - место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild? Если к журналистскому вранью в Германии уже привыкли, то этот германский троллинг может дорого обойтись газете, учитывая недавно выявленный факт махрового антисемитизма в рядах немецких журналистов, - подчеркнула дипломат. - Три кусочка этого пазла сложились в бильд-редакции газеты Bild (простите за каламбур) в этот бред и довольные собой сотрудники издания ушли на уик-энд".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.