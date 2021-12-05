Посольство России: утверждения США о вторжении РФ на Украину ранее оказывались ложными

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не представляет угрозы какой-либо стране и имеет суверенное право развертывать войска на своей национальной территории, при этом "истерические оценки" американских официальных лиц о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину в прошлом уже оказывались ложными. Об этом заявило в субботу посольство России в Вашингтоне.

Заявление российских дипломатов было опубликовано в ответ на запрос вашингтонского бюро британской газеты Financial Times, журналисты которой попросили прокомментировать появившиеся ранее в американских СМИ предупреждения официальных лиц США о том, что Москва якобы планирует масштабное вторжение на Украину с участием до 175 тыс. военнослужащих в начале следующего года.

"Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории - наше суверенное право. Это никого не касается", - подчеркнули в посольстве. "Именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам", - отметили при этом российские дипломаты.

"Прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными", - напомнили они. "Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, - заставить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять минские соглашения", - добавили в посольстве.

О предположениях американской разведки относительно якобы готовящегося вторжения РФ на Украину ранее сообщала, в частности, газета The Washington Post, в распоряжение которой поступил незасекреченный отчет американских разведслужб.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.