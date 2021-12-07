МИД РФ: AUKUS может помешать выработке Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новое партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем. Об этом заявил во вторник директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников на двенадцатой азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Квинтэссенцией Индо-Тихоокеанского проекта вдруг становится в радикальном варианте проект блока AUKUS. Как он пойдет и сколько рисков с ним связано сейчас активно обсуждается. Многие действия, которые сейчас предпринимаются в рамках этого проекта, могут спровоцировать некоторые ответные действия, а это может ударить по очень важному для региона процессу - переговоры по Кодексу поведения в Южно-Китайском море", - сказал он.

"В моем понимании, многие действия, в том числе после создания блока AUKUS, могут спровоцировать некие другие действия, которые просто подорвут переговорный процесс и сделают его невозможным, - отметил Овчинников. - Я не удивлюсь, если через какое-то время или в ближайшее время другие стороны, которые не участвуют в выработке правил для целого региона и субрегиона, запустят свой проект правил для Южно-Китайского моря на другой базе, но уже со своим видением. Логика развития событий говорит, что это возможно".

На протяжении последних лет Китай, а также ряд государств - членов АСЕАН, в том числе Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины, ведут территориальные споры в Южно-Китайском море. Стороны неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие серьезных разногласий, существует понимание необходимости скорейшего заключения Кодекса поведения, призванного установить порядок действий в конфликтных ситуациях и предоставить возможности для их разрешения. Работа над этим документом продолжается несколько лет, и, как подчеркивают в Пекине, достигнут значительный прогресс, хотя кодекс пока не принят.

Китай выступает категорически против любого вмешательства в этот территориальный спор третьих стран, в первую очередь Великобритании, государств Евросоюза, США, Японии. В Пекине неоднократно указывали, что именно шаги Вашингтона, который направляет в акваторию авианесущие группировки, подрывают стабильность и ведут к милитаризации региона.