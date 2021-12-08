В Кремле заявили, что "разруливать" проблемы в отношениях РФ и США придется годами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Накопившиеся в отношениях России и США проблемы потребуют многих месяцев или даже лет для их разрешения. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам состоявшихся 7 декабря по видеосвязи переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

"Итог пока рано подводить, для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год. Посмотрим", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется, чтобы увидеть, есть ли прогресс после нынешних переговоров лидеров.

Как отметил Ушаков, "прорывов пока что нет, отношения вызывают озабоченность". "Я думаю, что они не удовлетворяют и нас, и американцев, об этом президенты говорили. Резких прорывов пока трудно ожидать, вместе с тем президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу, начать обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют, в частности, Москву", - сказал помощник российского лидера, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле потепления в отношениях РФ и США после онлайн-саммита.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, - продолжил Ушаков. - Сейчас поступит указание нашим людям готовить соответствующие соображения, готовить команду, которая вступит в контакты с американцами по этим чувствительным вопросам (которые обсуждались на переговорах). Посмотрим, как американцы отреагируют". Помощник президента подчеркнул, что все это потребует какого-то времени. "Трудно загадывать, да и просто это немножечко глуповато даже", - считает Ушаков.

В целом он заметил, что раскрыл журналистам чуть больше данных о саммите, чем обычно бывает в таких случаях, потому что беседа была очень важная. "Что было сказано, я вам буквально дословно доложил, честно скажу вам. Я и так вам подраскрыл все, что, может быть, не во всех случаях мы раскрываем. Понятно, что беседа очень важный характер носила, поэтому мы чуть более подробно о ней говорим", - резюмировал помощник президента РФ.