Ушаков: Путин прямо заявил Байдену, что Украина саботирует выполнение "Минска-2"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом прямо указал на саботаж Киевом выполнения минских договоренностей. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров.

"Прямо было сказано, что Украина саботирует выполнение "Минска-2", - сказал Ушаков. По его оценке, обсуждение украинского вопроса заняло "очень много времени". "Наш президент достаточно подробно проинформировал о том, как Киевом не выполняются соответствующие минские договоренности", - сказал он.

Ушаков подчеркнул, что российский лидер также рассказал о саботаже украинской стороной договоренностей, которые были достигнуты в рамках саммита "нормандской четверки". "[Киев] затягивает переговорный процесс в контактной группе, стремится исключить из переговорного процесса Донбасс", - добавил он.