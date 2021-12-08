Ушаков заявил, что Путин и Байден не обсуждали новый контакт

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не договаривались о новом контакте, но до этого стороны обсуждали вероятность очной встречи лидеров на нейтральной территории. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров двух лидеров.

Он признал, что "личные встречи - наиболее продуктивный вид дипломатической работы, и оба президента это понимают, но вместе с тем полезным оказался и такой формат (ВКС)".

"Что касается дальнейшей работы президентов, то они конкретно об этом не договаривались. Но раньше был проговор между нами и американцами, скажем, на моем уровне, что мы организуем видеоконферению, а затем подумаем о дальнейших контактах, в том числе посмотрим и на возможность организации встречи президентов где-то на нейтральной территории в дальнейшем. Но конкретно в данном разговоре президентов это не затрагивалось", - сказал Ушаков.

При этом помощник главы российского государства отметил, что новый разговор президентов РФ и США по телефону или видео-конференц-связи (ВКС) может быть легко организован при необходимости.

"В зависимости от обстоятельств это легко делается, они же могут организовать даже не закрытую видеоконференцию, а просто телефонный разговор, этим они тоже активно пользуются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах новых контактов лидеров.

По его словам, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация.