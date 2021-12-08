МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Контактов] не было, пока не знаю насчет телефонного разговора. Безусловно, президент направит поздравительную телеграмму", - сказал Песков.

Песков сообщил, что Москва рассчитывает на преемственность курса Германии с приходом нового канцлера, в том числе по вопросу "Северного потока - 2".

"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков сообщил, что Москва рассчитывает на установление конструктивных отношений между Путиным и Шольцем.

"Рассчитываем, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения", - сказал он.

Москва надеется, что германские власти с приходом Шольца будут исходить из понимания безальтернативности диалога для решения разногласий, заявил Песков.

"Мы надеемся также, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения самых сложных разногласий", - сказал представитель Кремля.