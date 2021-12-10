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Рябков: РФ по дипканалам заявляет о неприятии нарушений конвенции Монтрё странами НАТО

Замглавы МИД РФ напомнил, что конвенция несколько десятилетий служила укреплению безопасности и стабильности в Черноморском регионе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия отмечает нарушения конвенции Монтрё странами НАТО и по дипломатическим каналам заявляет о своем неприятии этой ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на онлайн-брифинге в пятницу.

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"Мы наблюдаем проблемы, связанные с соблюдением конвенции Монтрё натовскими странами. Мы не оставляем это без внимания, мы по дипломатическим каналам фиксируем наше неприятие этой практики. Она не удивительна: те, кто этим занимаются, погружены с головой в идеологию замены международного права порядком, основанным на правилах", - подчеркнул он.

Рябков напомнил, что конвенция Монтрё несколько десятилетий служила укреплению безопасности и стабильности в Черноморском регионе. "Теперь поменялось нечто, что по своей сути не устраивает некоторые страны - подписанты конвенции", - указал замминистра. По его словам, в этой ситуации западные страны предпочитают настаивать на своей правоте вместо того, чтобы руководствоваться международным правом.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 г. и вступила в силу 9 ноября того же года. Конвенция закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы - страна получила функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. Однако судоходство в них регулируется международными договоренностями, в соответствии с которыми определенные права имеют причерноморские и прочие страны. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

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