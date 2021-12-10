Россия рассчитывает на начало процесса снятия санкций с Судана

ООН, 10 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что вскоре будут выработаны конкретные параметры снятия санкций с Судана. Об этом заявила в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Судану.

"Что касается санкционного режима в отношении Судана, то считаем, что любой санкционный режим должен подвергаться пересмотру и адаптироваться к реалиям на земле", - сказала она. - Рассчитываем, что вскоре будут выработаны конкретные параметры снятия санкций с этой страны".

Евстигнеева добавила, что РФ не может согласиться с мерами политического давления и откровенного экономического шантажа, которые применяются в отношении Судана. "Попытки раскачать "суданскую улицу" чреваты дальнейшей дестабилизацией страны, - предупредила дипломат. - Навязывание извне суданским властям сомнительных социально-экономических схем и универсальных "демократизаторских" шаблонов, а также политизация вопросов, связанных с предоставлением экономической и финансовой помощи, уже привели к расколу в суданском обществе. Это спровоцировало нестабильность и новый виток центробежных тенденций".

В ночь на 25 октября в разгар политического кризиса в Судане, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком.

11 ноября указом аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны, состав которого был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил. 21 ноября, после продолжавшихся несколько недель столкновений сторонников гражданского правительства с военными, в результате которых погибло не менее 40 человек, было заключено новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана. Основной пункт документа - это отмена решения армейского командования об отстранении Хамдука от должности.