Володин: для реализации новых норм Конституции еще нужно многое сделать

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении по случаю отмечаемого в воскресенье Дня российской конституции заявил, что для реализации новых положений основного закона страны предстоит еще многое сделать.

Председатель Госдумы напомнил, что в 2020 году граждане РФ "проголосовали за дальнейшее укрепление суверенитета России, более высокие стандарты в медицине и социальной сфере, за защиту традиционных ценностей и исторической памяти".

"Необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновленной конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей", - сказал Володин, поздравление которого размещено на думском сайте в воскресенье.

Летом 2020 года в России состоялось общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. В нее был внесен ряд поправок, направленных в том числе на укрепление социальных гарантий и защиту суверенитета России. В основной закон были внесены в общей сложности 206 изменений. С тех пор Госдума приняла или внесла изменения в более 100 законов в целях реализации новых норм конституции.