Песков: Путин и Байден ведут диалог предельно конкретно, несмотря на дружественный тон

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров используют атрибутику дружественного общения, однако тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный, не терпящий разночтений. Об этом в эфире телеканала " Россия-1 " заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения", - сказал представитель Кремля, комментируя дружелюбный обмен приветствиями между лидерами в начале переговоров. "Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов - это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена", - подчеркнул Песков.

В программе "Москва. Кремль. Путин" были обнародованы кулуарные кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. Съемочная группа канала зафиксировала момент технической настройки камер, а также переговоры сотрудников служб протокола двух президентов. Кроме того, в эфире вновь был показан эпизод самого начала переговоров, когда Путин и Байден увидели друг друга и обменялись дружескими приветствиями. Путин заметил, что "рад видеть снова" своего визави и помахал ему рукой. Американский лидер ответил тем же, улыбнулся и помахал уже двумя руками.

Президенты РФ и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.