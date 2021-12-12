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Санкции в отношении России

Песков заявил, что вводить санкции против России и не испытывать страдания невозможно

Пресс-секретарь президента РФ уверен, что "это все понимают в мире"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Возможное введение новых санкций против России будет иметь и обратные последствия, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что страны Запада продолжают угрожать санкциями не согласным с ними государствам, однако подобный разговор неприемлем с Россией, чья позиция безупречна с точки зрения международного права. Он также заверял, что Москва готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение антироссийских санкций, хотя делает все, чтобы "вразумить оппонентов".

В среду газета The New York Times сообщила, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину. Однако на практике ввести их будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться недостаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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