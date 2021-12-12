Песков сообщил о готовящихся зарубежных поездках Путина

ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в скором времени может нанести зарубежные визиты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, однако не уточнил, какие страны может посетить российский лидер.

Продолжая разворот к Азии. О чем говорят последние зарубежные контакты Путина

"Готовятся еще поездки", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Во время пандемии количество заграничных поездок президента РФ значительно сократилось. Так, в этом году 6 декабря Путин нанес визит в Индию, 16 июня он был в Женеве на переговорах с американским коллегой Джо Байденом.

Песков объяснил, почему глава российского государства посетил Нью-Дели. "Это страна, с которой у нас особые привилегированные отношения партнерства", - отметил представитель Кремля.