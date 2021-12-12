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Песков сообщил о готовящихся зарубежных поездках Путина

Пресс-секретарь главы государства при этом не уточнил, какие страны может посетить российский лидер

ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в скором времени может нанести зарубежные визиты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, однако не уточнил, какие страны может посетить российский лидер.

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"Готовятся еще поездки", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Во время пандемии количество заграничных поездок президента РФ значительно сократилось. Так, в этом году 6 декабря Путин нанес визит в Индию, 16 июня он был в Женеве на переговорах с американским коллегой Джо Байденом.

Песков объяснил, почему глава российского государства посетил Нью-Дели. "Это страна, с которой у нас особые привилегированные отношения партнерства", - отметил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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