{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры Путина и Байдена

Песков: Путину в беседе с Байденом не пришлось запрашивать материалы, он владеет темой

При этом президенту США, по словам представителя Кремля, "требовались определенные справочные материалы", по ходу беседы ему их передавали

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе переговоров с его американским коллегой Джо Байденом не пришлось оперативно запрашивать какие-либо материалы, он хорошо владеет темой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

На эту тему
Украина, безопасность, обнуление ограничений для дипмиссий. Что обсудили Путин и Байден
Украина, безопасность, обнуление ограничений для дипмиссий.

"Вы видели, что господину Байдену требовались определенные справочные материалы, по ходу беседы ему эти материалы передавали, ну, точнее, этого вы не видели", - сказал Песков. "Вот в данном случае президент Путин находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам. Вот так оперативно запрашивать какие-то материалы ему не нужно, он очень хорошо владеет тематикой", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что стоящий рядом с российским президентом телефон "во время телемоста не пригодился".

Президенты РФ и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПереговоры Путина и Байдена
Путин заявил, что очень бы хотел увидеться с Байденом лично
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о встрече лидеров России и США в очном формате рано
Путин заявил, что очень бы хотел увидеться с Байденом лично
Читать полностью