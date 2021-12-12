Песков: Путину в беседе с Байденом не пришлось запрашивать материалы, он владеет темой

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе переговоров с его американским коллегой Джо Байденом не пришлось оперативно запрашивать какие-либо материалы, он хорошо владеет темой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 " в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Вы видели, что господину Байдену требовались определенные справочные материалы, по ходу беседы ему эти материалы передавали, ну, точнее, этого вы не видели", - сказал Песков. "Вот в данном случае президент Путин находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам. Вот так оперативно запрашивать какие-то материалы ему не нужно, он очень хорошо владеет тематикой", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что стоящий рядом с российским президентом телефон "во время телемоста не пригодился".

Президенты РФ и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.