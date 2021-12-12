Путин заявил, что в Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.

"16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?" - задался вопросом глава государства. В интервью для фильма "Россия. Новейшая история" в эфире канала "Россия-1" Путин отметил, что "наверняка люди думали об этом (распаде страны - прим. ТАСС), понимали это и пытались этому противостоять". "Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря", - признал он.

Президент РФ подчеркнул, что "видел такие карты", спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.

"Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми - не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, - но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея ввиду, что Россия все-таки крупная ядерная держава", - передал слова коллеги Путин.

"Вот такие были настроения и, видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", - констатировал глава государства.