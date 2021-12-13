Рябков встретится с помощником госсекретаря США Донфрид

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил в понедельник ТАСС, что проведет встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время ее визита в Москву.

"Встреча с помощником госсекретаря Донфрид подтверждена", - сообщил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

11 декабря Госдеп распространил заявление, согласно которому Донфрид 13-15 декабря побывает в Москве и Киеве, а затем отправится в Брюссель. В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения "наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Источник в администрации президента России сообщил ТАСС, что на среду, 15 декабря, запланирована встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Донфрид.