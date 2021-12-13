Встреча Патрушева и Блинкена в Джакарте не планируется

СИНГАПУР/ДЖАКАРТА, 13 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не планирует встречаться в Джакарте с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Индонезии.

"Таких планов нет", - прокомментировали в дипмиссии возможность встречи Патрушева с Блинкеном. "Секретарь Совбеза проведет в Джакарте российско-индонезийские консультации по безопасности", - уточнили в посольстве.

Источник ТАСС в аппарате Совбеза РФ также заявил, что Патрушев не планирует встречаться с Блинкеном.

Патрушев прибыл в столицу Индонезии в понедельник. Он совершает визит в эту страну и в Камбоджу 13-16 декабря. Блинкен будет находиться в индонезийской столице 13-14 декабря.

По информации посольства США в Джакарте, "госсекретарь встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо, проведет переговоры с главой МИД Ретно Марсуди и другими высокопоставленными лицами, чтобы подтвердить прочное двустороннее стратегическое партнерства, а также важность поддержания открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона". В дипмиссии добавили, что стороны обсудят возникшие в связи с пандемией вызовы, климатический кризис и пути укрепления демократии.