Мэром Омска избрали генерального директора "Омскводоканала" Сергея Шелеста

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского совета Омска в среду на заседании выбрали мэром города генерального директора компании "Омскводоканала" Сергея Шелеста, передает корреспондент ТАСС. Вторым кандидатом был глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко.

Внеочередные выборы мэра Омска были проведены после перехода занимавшей этот пост с конца 2017 года Оксаны Фадиной на работу в Госдуму. Изначально заявки на участие в голосовании подали 33 кандидата, шесть из которых не прошли проверку документов. Затем конкурсная комиссия рассмотрела программы 26 кандидатов (один кандидат не явился на собеседование) и выбрала Шелеста и Ефименко. Эти представители партии "Единая Россия" и были представлены депутатам горсовета Омска, которые выбрали главу города.

"Сергей Николаевич [Шелест], вы большинством голосов избраны мэром города Омска,", - заявил по итогам голосования председатель горсовета Владимир Корбут.

Из присутствовавших 28 депутатов за Шелеста проголосовали 27 человек, один воздержался. Изначально в заседании участвовали 35 депутатов, но представители фракции КПРФ назвали проводимые выборы фарсом и покинули в знак протеста зал. До вступления Шелеста в должность, которое пройдет 12 января, исполнять обязанности главы города продолжит первый заместитель мэра Евгений Фомин.

Шелест закончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и аспирантуру Омского государственного технического университета. С 2012 года был генеральным директором компании "Сибэнергосервис", с декабря 2013 по июль 2014 - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. С 27 августа 2014 года - генеральный директор компании "Омскводоканал".

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, который был избран депутатами горсовета, а не жителями Омска. До этого она возглавляла Министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.