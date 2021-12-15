Путин рассчитывает, что сможет встретиться с Си Цзиньпином лично в феврале в Пекине

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, начиная по видеосвязи беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, выразил надежду на личную встречу в феврале будущего года.

"Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", - сказал российский лидер.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил Путину, что тоже с нетерпением ждет личной встречи во время Олимпийских игр.

"Я ожидаю того, что через месяц вы посетите Китай с визитом и примете участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 2022 года. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи, - сказал он. - Готов идти с вами вперед рука об руку, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемийный период."

Президент поблагодарил коллегу из Китая за приглашение посетить это знаковое мероприятие. Говоря об Олимпиаде, Путин отдельно остановился на теме политизации спорта.

"Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения", - подчеркнул глава российского государства.

Президент РФ также выразил уверенность в том, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. "В Китае умеют это делать", - заметил он.

Путин добавил, что в продолжение этого масштабного спортивного праздника намечено проведение годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022-2023 гг. "Словом, учитывая масштабный характер взаимодействия наших стран, сегодня предстоит обсудить широкий спектр актуальных задач. И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас и всех наших китайских друзей с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья и всего самого наилучшего", - заключил российский президент.

Об Олимпиаде

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.