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Кризис на Украине

Захарова назвала издевательством концепцию Киева о проведении референдума по Донбассу

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее сообщил, что жители ДНР и ЛНР в случае организации референдума по Донбассу смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Киева территорию страны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Попытки Киева решить судьбу ДНР и ЛНР без участия жителей обеих республик или с нарушением их прав можно назвать издевательством, а не решением конфликта в регионе. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщившего, что жители республик в случае организации референдума по Донбассу смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Киева территорию страны.

"Появился некий концепт референдума по Донбассу. Это очень интересная конструкция - о ней говорил президент Украины Владимир Зеленский, представители Рады. Вроде бы это должно каким-то образом давать сигнал на выход из тупика? Судьбу Донбасса предлагается решать на всеукраинском уровне, но без участия самих жителей региона. Что тут можно сказать? Двойные стандарты киевского режима - не уверена. Лицемерие - тоже, думаю, неправильное слово. Издевательство - вот это ближе к делу", - отметила она.

Одна из концепций, отметила Захарова, заключается в том, что жители Донбасса должны будут приехать в другие регионы Украины и там проголосовать. Только при таком условии голос будет учтен, на территории ЛНР и ДНР референдум организован не будет. "Это предлагают те самые люди, которые считают, что референдум в Крыму нелегитимный, прошедший под дулами автоматов", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что Киев в дискуссиях на международной арене настаивает, что судьбу Украины нельзя решать без участия самой страны. "А можно тогда ответный вопрос: а судьбу Донбасса можно обсуждать без Донбасса? Киевский режим забывает, что в соответствии с комплексом мер по выполнению минских соглашений, согласование всех аспектов урегулирования должно осуществляться в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском как сторонами конфликта. Помимо воли политических деятелей, есть утвержденный ООН Комплекс мер, в котором говорится о диалоге сторон при решении проблем региона", - заключила она.

Ранее Зеленский заявил, что не исключает возможность проведения в стране референдума по вопросам Донбасса, в частности, с целью прекращения войны в регионе.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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