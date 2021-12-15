В МИД заявили, что Россия ценит вклад Ким Чен Ира в двусторонние отношения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия высоко оценивает успехи по укреплению связей с КНДР в годы руководства Ким Чен Ира и нацелена на дальнейшее развитие отношений Москвы и Пхеньяна. Об этом заявил в среду директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

"Высоко оценивая прошлые успехи, мы с надеждой смотрим в будущее. Думаю, что самой лучшей памятью о товарище Ким Чен Ире будут совместные усилия по дальнейшему укреплению добрых, взаимоуважительных отношений между странами, народами России и КНДР", - заявил он на вечере памяти в посольстве республики в 10-ю годовщину со дня смерти Ким Чен Ира. По его словам, бывший лидер КНДР питал глубокое уважение к России и трижды ее посетил.

Мероприятие состоялось при участии ряда российских представителей и посла республики Син Хон Чхоля. Дипломат подчеркнул, что нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын сохраняет приверженность идеям своего отца и в том, что касается отношений с РФ. Подтверждением этого стал его визит Владивосток и встреча с российским президентом Владимиром Путиным в апреле 2019 года.

"Позиция нашей партии и правительства о дальнейшем развитии на более высоком уровне традиционно дружеских отношений с Россией путем последовательного выполнения достигнутых на исторической встрече высших руководителей двух наших стран остается неизменной. Мы уверены в том, что благодаря совместным усилиям народов двух наших стран, история и традиции дружбы между КНДР и Российской Федерацией будут неуклонно продолжаться и в дальнейшем", - отметил посол.

Согласно официальной историографии народной республики, Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда. В настоящее время прозрачный саркофаг с его забальзамированным телом установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе. Посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса.