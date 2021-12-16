Булаев: законопроект о правилах ДЭГ направлен на дальнейшее развитие онлайн-голосования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) направлен на дальнейшее развитие системы онлайн-голосования и учитывает практику ее применения в предыдущие годы. Об этом заявил ТАСС в четверг зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"На мой взгляд, внесенный законопроект направлен на дальнейшее развитие системы ДЭГ в России. Он определяет достаточно четкие правила применения ДЭГ на выборах разного уровня и вместе с тем учитывает практику применения [ДЭГ]в предыдущие годы", - сказал Булаев.

"Опыт применения ДЭГ, который есть в России, позволяет нам рассчитывать на то, что доверие к этой технологии есть. И нам важно далее совершенствовать применение электронного голосования. Соцопросы показывают, что большинство людей доверяет, принимает и пользуется ДЭГ. Миллионы граждан в эти годы проголосовали дистанционно", - подчеркнул зампред ЦИК.

Он добавил, что "первопроходцем в этом направлении является Москва, где применение ДЭГ носит уже системный характер". "Онлайн-голосование в столице применялось как на выборах в органы государственной власти города Москвы, так и на федеральных выборах", - отметил Булаев.

Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин в четверг внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу, онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в следующем году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.