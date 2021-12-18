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Посол РФ: Россия открыта для диалога с ФРГ, несмотря на ситуацию с дипломатами

Этот подход подтверждается в приветственном послании президента России Владимира Путина на имя канцлера Германии Олафа Шольца, отметил глава дипведомства в Берлине Сергей Нечаев

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия оставляет "открытыми двери" для взаимодействия с новым руководством ФРГ, несмотря на "политически мотивированное" решение Берлина о высылке российских дипломатов. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

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"Тем не менее двери оставляем открытыми. Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России [Владимира Путина] на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца", - сказал Нечаев.

По словам дипломата, Россия считает приговор Высшего земельного суда Берлина по так называемому делу Зелимхана Хангошвили, в котором российские госструктуры названы причастными к убийству, "необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения". "Этот недружественный акт, включая высылку двух российских дипломатов, разумеется, не останется без реакции. Но хотелось бы верить, что окончание судебного процесса совершенно случайно совпало с началом работы нового германского правительства, заявившего о готовности поддерживать с Россией конструктивный диалог", - отметил Нечаев.

В минувшую среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

В дипведомстве РФ заявили, что Москва глубоко разочарована решением германских властей о высылке двух ее дипломатов и даст адекватный ответ.

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