Рябков: Россия сформировала делегацию для переговоров по гарантиям безопасности

"Мы открыты к диалогу и переговорному процессу и готовы это делать максимально быстро, - сказал он. - Это очень серьезно. Наша делегация сформирована".

На вопрос о том, какой реакции, на его взгляд, можно ждать от США, Рябков ответил: "Я не знаю, что будет вынесено из этого всего на той стороне, могу лишь предполагать. Но хотелось бы еще раз подчеркнуть: мы не занимаемся в данном случае пропагандой. К пропаганде договорный язык не приспособлен. Это реальные озабоченности. В разных вариантах и в разных видах все это произносилось за последние годы десятки, если не сотни раз".

17 декабря МИД РФ были опубликованы проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ. Как отмечал ранее Рябков, Россия готова выехать на переговоры с США по гарантиям безопасности "хоть завтра" и предлагает в качестве площадки Женеву.