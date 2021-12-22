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Песков: Россия пока не видит конструктива от США в решении вопросов с дипсобственностью

Пресс-секретарь президента отметил, что дела по этому вопросу обстоят "весьма и весьма печально"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва пока не видит конструктивного подхода со стороны Вашингтона к ситуации с возвращением российской дипсобственности и функционированием диппредставительств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

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"Пока можно констатировать, что пока мы конструктивного подхода в этом плане не видим со стороны американцев", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что дела по этому вопросу обстоят "весьма и весьма печально", так как США не хотят возвращать России незаконно оккупированную, отобранную в нарушение международных законов дипсобственность. "Конечно, они бы предпочли, наверное, возобновить деятельность своего загранпредставительства, но сохраняя ограничения в наш адрес, что абсолютно невозможно", - подчеркнул Песков.

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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