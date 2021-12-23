Путин: главы регионов проявили себя "в высшей степени ответственно" в борьбе с пандемией

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Руководители российских регионов во время борьбы с пандемией коронавируса в целом проявили себя крайне ответственно, федеральный центр оказывал им поддержку. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства заметил, что по российскому пути "пошли очень многие страны". "Страна большая, ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается, и поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра - и для этого была создана правительственная комиссия - нам нужно все-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе", - пояснил он, приведя в пример разницу в эпидемической ситуации на Чукотке и в Москве.

"Как и в любом большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно", - сказал президент, заметив, что главы субъектов РФ "не боялись брать на себя" принятие сложных решений.

Путин указал на то, что со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывали "поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке со стороны, скажем, федерального бюджета". "Помощь регионам кратно увеличилась", - подчеркнул глава государства, добавив, что такое "взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый", нужный результат.