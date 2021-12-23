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Путин назвал нечестной позицию политиков, которые "крутят хвостом" ради повышения рейтинга

По словам президента, противники прививок среди политиков зарабатывают "дешевые очки на здоровье нации"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Политики, которые пытаются поднять свои рейтинги, выступая против вакцинации от коронавируса в России, зарабатывают "дешевые очки на здоровье нации". Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и кто довел ее до распада, кстати говоря, [находятся] в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации", - сказал Путин.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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