Путин: оппоненты России веками говорили, что эту страну можно только развалить изнутри

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Оппоненты России на протяжении многих веков говорили, что эту страну невозможно победить, а можно только развалить изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский союз", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, которому он сам предоставил слово.

По словам Путина, такими вещами занимались те, кто "обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами Российской империи, Советского союза, Российской Федерации".