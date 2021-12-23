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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин: оппоненты России веками говорили, что эту страну можно только развалить изнутри

По словам президента, это "благополучно было сделано в период Первой мировой войны и в 1990-е годы, когда разваливали Советский союз"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Оппоненты России на протяжении многих веков говорили, что эту страну невозможно победить, а можно только развалить изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина.

"Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 1990-е годы, когда разваливали Советский союз", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, которому он сам предоставил слово.

По словам Путина, такими вещами занимались те, кто "обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами Российской империи, Советского союза, Российской Федерации".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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