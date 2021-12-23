Путин: Россия видит пока положительную реакцию на предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности.

Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путинна ежегодной пресс-конференции.

"В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят нам о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути", - сказал Путин.