Путин: у России с Италией сложились если не показательные, то хорошие отношения

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Отношения между Россией и Италией являются если не показательными, то хорошими и устойчивыми. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"У нас отношения, насколько я их чувствую, между Италией и Россией они не просто сложились, если не как показательные, то как хорошие, устойчивые. Мне кажется, что это имеет такой надпартийный характер в независимости от тех сил, которые на сегодняшний дел возглавляют Италию, Итальянскую Республику, правительство", - сказал президент, отвечая на вопрос, как изменились отношения РФ и Италии при итальянском премьере Марио Драги.

Италия могла бы сыграть роль в переговорах между РФ и НАТО и между РФ и ЕС, отметил президент.

"Мы с [премьером Италии] господином [Марио] Драги неоднократно говорили по телефону, мы с ним в контакте, очень доброжелательно и весьма содержательно по ряду вопросов, которые интересуют и Итальянскую Республику в сфере развития наших экономических связей. И, конечно, в этом смысле, имею в виду такой доброжелательный настрой и уровень наших отношений, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-еэсовских отношений и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО", - сказал он.