Эксперт: слова Путина о гарантиях безопасности могут предвещать третий саммит с Байденом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Жесткая позиция Москвы по гарантиям безопасности, которую президент РФ Владимир Путин озвучил на ежегодной пресс-конференции, может стать прологом к его третьей встрече с американским лидером Джо Байденом. Такое мнение выразил в четверг ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор МГИМО Олег Барабанов.

В частности, он обратил внимание на закономерность, в соответствии с которой предыдущие контакты двух президентов проводились после существенного обострения международной обстановки. "Мне кажется, что здесь идет некий лоббизм третьего саммита, поскольку действительно весной была первая эскалация на Украине, потом был первый саммит и разрядка. Осенью вроде бы по новой обострение, потом второй саммит", - отметил собеседник агентства. Барабанов добавил, что на переговорах Путина и Байдена 7 декабря речь шла о возобновлении диалога о стратегической стабильности и гарантиях безопасности.

"И сейчас соответственно есть наш российский проект договора, есть очень высокие ставки: или подписывайте, или война, прямо говоря. И здесь очевидно, что третий саммит мог бы быть полезным, этот подъем дипломатических ставок можно воспринимать как лоббизм третьего саммита в как можно более близкое время", - пояснил эксперт.

Он указал, что Россия прямо заявляет "о военных путях решения проблем" в случае, если ей не будут предоставлены гарантии. В свою очередь США достаточно четко дали понять о неприемлемости ряда пунктов российского проекта соглашений. По словам аналитика, в этой связи возможны два варианта дальнейшего развития событий.

"Первый: какая-то сторона уступит, начнутся переговоры. Но тогда если стороны и выйдут на какой-то компромиссный вариант договора, он, очевидно, будет гораздо более мягким, чем наш первоначальный вариант", - поделился своим прогнозом Барабанов. По его мнению, такой исход поставит вопрос о целесообразности публикации текста соглашения, который был заранее обнародован российской стороной. "Второй вариант: если американцы не пойдут на компромисс, устраивающий Россию, тогда либо действительно уже никакой системы сдержек стратегической стабильности не будет и эскалация будет на грани большой войны, которая вполне может начаться с Украины. Либо же все забудут и сделают вид, что ничего не было, такой вариант я тоже вполне не исключаю", - заключил эксперт.

Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. 17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил помощнику лидера США по национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.