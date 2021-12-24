Рябков призвал не драматизировать угрозы ФРГ отказаться от "Северного потока - 2"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Угрозы ФРГ отказаться от "Северного потока - 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины не стоит драматизировать, поскольку РФ не собирается нападать на Украину. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью журналу " Международная жизнь ", комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о возможном отказе от запуска в эксплуатацию "Северного потока - 2".

"Строго говоря, наверное, это было ожидаемо, хотя и вызывает сожаление. С другой стороны, я думаю, что это не следует драматизировать, в том числе по причине того, что никто на Украину нападать не собирается", - отметил он.

По словам Рябкова, уже давно усилиями США и "большой группы политиков и функционеров в аппарате Евросоюза" проект "Северного потока - 2" превратился "в разменную монету в их собственной игре на повышение ставок". Рябков отметил, что политиков совершенно не волнуют ни цены на газ в Европе, ни перспективы спотовых контрактов на газ.

"Все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве, вопреки всему, из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников. Они получают наслаждение, когда они что-то разрушают, чему-то мешают. Они готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя свою атлантическую солидарность в борьбе с Москвой. Это печально, но это такая новая генерация фанатиков своего дела, которые нашли смысл собственного существования в борьбе с Россией", - сказал высокопоставленный дипломат.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.