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Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы, когда выходит к прессе

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, глава государства выходит к прессе, чтобы все вопросы были заданы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не боится отвечать на любые вопросы, он выходит к прессе, чтобы они были заданы. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

"Для него вообще нет такой проблемы, он прекрасно отвечает на все вопросы, он выходит на пресс-конференцию чтобы услышать эти вопросы", - сказал Песков, говоря о том, не боится ли Путин высказываться на неудобные темы, которые могут быть подняты западной прессой, оппозиционными изданиями или СМИ-иноагентами.

Представитель Кремля отметил, что основная цель - "ответить на те вопросы, которые накопились у журналистов в течение года и дать оценку тем тенденциям, которые появились в этом году, тем тенденциям, которые завершились в этом году или трансформировались в какие-то проблемы и так далее". "И президент это делает исчерпывающе. И кроме того, вы, наверное, видели, вот отличительной чертой этого года было то, что президент, наверное, больше всего хотел общаться именно с регионами с российскими", - подчеркнул Песков, согласившись, что Путин часто сам выбирает вопросы из зала, ориентируясь по плакатам журналистов на то, что "самое важное и самое интересное для него".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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