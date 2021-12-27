Мезенцев: Белоруссия и РФ совместно смогут успешно противостоять санкциям Запада

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Реализация союзных программ позволит России и Белоруссии значительно повысить уровень экономической интеграции и эффективно противодействовать западным санкциям. Об этом заявил в понедельник госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев журналистам, посещая Полоцк (Витебская область).

"Фундамент и стратегия определены. Совместная деятельность позволит достичь еще большей экономической сплоченности наших стран и успешно противостоять санкционному давлению коллективного Запада", - приводит слова Мезенцева издание "СБ. Беларусь сегодня".

Он напомнил, что для реализации 28 союзных программ Минску и Москве предстоит принять около 400 законодательных актов. "Это задел, который еще предстоит реализовать, приняв до 400 законодательных и нормативных актов за ближайшие годы. Убежден, что этот путь мы пройдем", - сказал госсекретарь Союзного государства.

4 ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили союзные программы - документы, определяющие дальнейшую интеграцию двух стран, обновленную военную доктрину и миграционную концепцию.