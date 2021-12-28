Число присутствующих на послании Путина парламенту будет зависеть от ситуации с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Число гостей, которые будут присутствовать на оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

23 декабря в столичном Манеже прошла большая пресс-конференция президента, число ее участников из-за пандемии было ограничено до 500 человек. Послание парламенту в последние годы также оглашалось в Манеже.

"[Число присутствующих] каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, от кривой [заболеваемости], волны [коронавируса]", - ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли число парламентариев на послании также ограничено до 500 человек.