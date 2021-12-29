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Посольство России в Риге раскритиковало реакцию Латвии на решение о ликвидации "Мемориала"

В диппредставительстве отметили, что Латвия - единственная страна в Европе, где каждый десятый житель имеет статус лица без гражданства или "негражданина", а на государственном уровне проводится политика по "зачистке" образовательного пространства

РИГА, 29 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в среду раскритиковало реакцию балтийской республики на решение Верховного суда РФ ликвидировать Международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом).

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"Обратили внимание на усилившуюся критику в адрес России со стороны отдельных представителей политического истеблишмента Латвии в связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации НКО "Мемориал". Здесь хочется задать вопрос, а судьи кто? Многочисленные замечания со стороны международных профильных структур в отношении ситуации в правочеловеческой сфере в Латвии (они исчисляются десятками) подтверждают, что в государстве, позиционирующем себя чуть ли не "оплотом прав человека" и активным "экспортером демократии", на системной основе процветают серьезнейшие нарушения базовых прав человека", - говорится в сообщении посольства России, размещенном в Facebook.

"Латвия - единственная страна в Европе, где каждый десятый житель имеет статус лица без гражданства или "негражданина" (со всеми вытекающими последствиями), на государственном уровне проводится политика по "зачистке" образовательного пространства и социально-культурной сферы от русского языка, осуществляется политически мотивированное уголовное преследование активистов-правозащитников и цензурирование неугодных СМИ. Хотелось бы посоветовать нашим латвийским соседям уделять больше внимания наведению порядка в собственной стране, нежели пытаться поучать другие государства, включая Россию", - отметили в дипмиссии РФ.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 28 декабря выразил возмущение решением Верховного суда РФ ликвидировать "Мемориал". По его словам, "можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю".

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