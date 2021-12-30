Песков указал на заявления из Киева об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обратить внимание на заявления представителей руководства Украины о том, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления росийских войск у границы.

"Мы говорим о российской территории. Безусловно, передвижение наших вооруженных сил является исключительно нашей прерогативой, - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. - Вы знаете, что существуют разные мнения на этот счет, например, мнения представителей руководства Украины на этот счет некоторых, которые были опубликованы в последние дни, наоборот, говорят о том, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления росийских войск у границы, что вызывало бы беспокойство у украинской стороны. Надо обращать внимание и на такие заявления тоже".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, опубликованном в среду на сайте издания "Новое время", заявил, что Киев не наблюдает большого скопления российских войск на границе с Украиной. Кроме того, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии "Голос" Роман Костенко заявил, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия вторгнется на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.