Косачев заявил, что двусторонняя повестка в контактах России и США остается всеобъемлющей

"В ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остается всеобъемлющей. Что, разумеется, не предрешает исход переговоров, но и не обессмысливает их априори. Более того, по Украине прозвучали очень важные констатации - отказ от размещения наступательных вооружений, прежде всего", - написал сенатор в Facebook.

Он отметил, что деталей после ночного разговора президентов России и США не так много, "но их достаточно, чтобы добавить в текущую ситуацию толику оптимизма", если "посмотреть на происшедшее глазами вечно готового к худшему пессимиста". По мнению вица-спикера Совфеда, сам факт случившегося разговора уже является положительным моментом. "Ведь могло случиться и так, что разговор бы просто не состоялся. Скажем, со ссылкой на то, что "сначала должны встретиться эксперты". Но разговор был, и он оказался хорошо подготовленным с обеих сторон, а в силу этого - предметным", - считает политик.

Могло случиться и так, что график обсуждения российских предложений мог быть теоретически низведен американцами только до удобного им формата НАТО 12 января, без российско-американских переговоров 10 января и консультаций в рамках ОБСЕ 13 января, констатировал Косачев. "Нет, президентами согласована именно комплексная последовательность 10 - 12 - 13, и это тоже очень важно", - подчеркнул парламентарий.

"В общем и целом - если пользоваться новогодней терминологией - пока бокал с шампанским скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. И это сохраняет надежду, что уходящий 2021 год уйдет в историю как кульминация всего плохого, что могло произойти - во всяком случае в сфере безопасности. А там, глядишь, и коронавирус общими усилиями победим", - добавил заместитель председателя СФ. Он пожелал всем хорошего праздника и лучшего, по сравнению с уходящим, нового года. "Особенно переговорщикам 10 января, поскольку к 12-му и 13-му многое (хотя и не все, разумеется!) будет уже предрешено", - заключил Косачев.

Прошедший в четверг разговор Путина и Байдена стал второй беседой двух президентов за последний месяц. В отличие от переговоров 7 декабря, которые прошли в формате телемоста и продлились два часа, в этот раз лидеры разговаривали по телефону, общее время их беседы составило 50 минут.